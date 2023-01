Antonino Spinalbese, dopo due settimane fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, è finalmente rientrato ed ha avuto modo di confrontarsi (e chiarirsi) con Giaele De Donà.

Giaele e Antonino fanno pace: Oriana tirata in ballo, fan delusi

Giaele gli ha confidato di avergli scritto una lettera: “Ho scritto una lettera bellissima, te lo dico adesso… poi ho passato tre giorni a parlare di te in casa ed a Capodanno ero super triste perché ero in pensiero per te”.

La De Donà ha proseguito:

Ci eravamo lasciati male. Nelle ultime due settimane il nostro rapporto era completamente cambiato, il senso della lettera è proprio quello. In questi giorni ho parlato molto con Oriana e Onestini ed io non voglio entrare in nessun tipo di dinamica. Voi siete miei amici ma siete due cose opposte… voglio recuperare il nostro rapporto com’era all’inizio. Mi sono pentita di aver litigato con te per Oriana. Non voglio che il rapporto con lei condizioni le cose tra di noi.

Pronta la replica di Antonino (suggerimenti compresi):

Questo non deve condizionare il tuo rapporto con Oriana che spero che porterai fuori da qui ma devi essere tu la prima persona a capire con chi ti rapporterai fuori da qui, io l’ho capito. Lei non condizionerà mai il nostro rapporto.

I fan di Oriana e Giaele si sono risentiti con quest’ultima che, parlando con Antonino, sembrava quasi voler prendere le distanze dalla venezuelana: anche voi avete avuto questa impressione?