Nicole Murgia è interessata a Daniele Dal Moro ma lui ha chiaramente una passione per Oriana Marzoli. Questo “triangolo”, ha sempre frenato la venezuelana perché non voleva far soffrire la sua amica.

La Murgia scopre che Oriana e Daniele si sono baciati

Tuttavia, tra la Murgia e Daniele non c’è mai stato nulla e l’ex tronista è sempre stato chiaro in tal senso. Per questo motivo, Oriana si è un po’ tranquillizzata ed ha incominciato a viversi la passione che la lega a Dal Moro.

Nicole, dopo aver scoperto del bacio tra Oriana e Daniele pare non averla presa bene tirando fuori la storia del “rispetto”.

“Oriana non è tenuta a dirti che si è baciata con Daniele perché tu non sei nessuno per lei… ma tu cosa sei per Daniele?”, ha domandato Davide Donadei.

“Io non condivido questa cosa. Per me è una questione di principio e rispetto”, è stata la risposta della Murgia.

Ancor prima, dopo averlo scoperto, la Murgia si è confrontata con Oriana e le ha chiesto spiegazioni:

Perché non me l’hai detto del bacio con Daniele?

Pronta la risposta (perfetta) della Marzoli:

Perché te lo devo dire scusa? Tu non hai niente con lui.