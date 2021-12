Giacomo Urtis è entrato da poche ore, per la seconda volta, nella Casa del Grande Fratello Vip ma già si è lasciato andare ad una serie di confessioni intime molto particolari. Il Vippone ha già attirato l’attenzione per via dei suoi racconti sulle sue frequentazioni.

Giacomo Urtis e le confessioni al GF Vip

La vita sentimentale di Giacomo Urtis, il celebre ‘chirurgo dei Vip’, a quanto pare è la più interessante tra quella di tutti i Vipponi attualmente in Casa. Lo ha dimostrato un suo recente racconto a Davide Silvestri, al quale ha svelato le sue ultime vicende private.

Mentre i due ragazzi erano in cucina, Urtis divertito si è lasciato andare ad una serie di clamorose confidenze, dichiarando:

A giugno mi lascio, chiudo questa relazione. Faccio le vacanze e mi fidanzo… mi vedo per un mese con questa persona molto molto famosa. Solo che, insomma è un po’ esaurito, mi diceva ‘sei la persona della mia vita’, a settembre sparisce.

Davide Silvestri ha seguito tutto il racconto con attenzione e curiosità (ed anche un pizzico di divertimento), ma Giacomo lo ha tranquillizzato sul fatto che non avrebbe mai avanzato alcun nome, “altrimenti faccio saltare mezza economia italiana e anche il cinema”.

Non solo però: Urtis si è lasciato andare ad altre confidenze sentimentali spiegando di essersi innamorato di un uomo a febbraio, ma in quella storia ci sarebbe stato un “piccolo” particolare:

In realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Tanto poi lo lascerà no?

Sono innamorato di uno da febbraio ma faccio l’amante perché lui è fidanzato

