Il singolare primato di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip: ecco quale

Giacomo Urtis è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip proprio ieri sera, portandosi appresso un curioso primato che vogliamo riportarvi a seguire anche noi: ecco quale.

Giacomo Urtis protagonista di un singolare primato al GF Vip: ecco quale

Dopo l’entrata di Valeria Marini, la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, lunedì 29 novembre in prima serata su Canale 5, ha visto rientrare nella Casa più spiata d’Italia anche il famoso chirurgo, accolto dal resto dei vipponi con grandissimo entusiasmo.

Per il celebre medico di chirurgia estetica si tratta di un gradito ritorno, in quanto aveva già partecipato alla scorsa edizione del reality show (prima come ospite speciale e poi, in un secondo momento, come regolare concorrente).

A tal proposito, i colleghi di Biccy.it hanno evidenziato un particolare primato che vogliamo condividere con voi:

Giacomo Urtis è l’unico concorrente del Grande Fratello ad aver partecipato a due edizioni lo stesso anno: è uscito a gennaio 2021, rientra a novembre 2021.

Giacomo Urtis è l’unico concorrente del Grande Fratello ad aver partecipato a due edizioni lo stesso anno: è uscito a gennaio 2021, rientra a novembre 2021 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 29, 2021



Ci avevate fatto caso?