GF Vip torna con il doppio appuntamento? Come cambia la programmazione di dicembre e sfida tv

Nuovo cambio di programmazione per il GF Vip? Il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è attualmente in onda con una sola puntata a settimana ma le cose potrebbero presto cambiare. A quanto pare, infatti, già nel mese di dicembre dovrebbe tornare il doppio appuntamento ma solo per due puntate.

GF Vip torna con il doppio appuntamento? Le ipotesi

Il GF Vip si ritroverà così con una nuova collocazione, precisamente al sabato sera e, di conseguenza, andrà a scontrarsi con il talent show ballerino di Rai1, Ballando con le Stelle. Una sfida che dovrebbe avvenire per due settimane di fila, esattamente nelle prime serate di sabato 10 e 17 dicembre.

A Mediaset temono il successo di Milly Carlucci.

Il #gfvip trasloca al sabato per due settimane: andrà in onda sabato 10 e 17 dicembre per tentare di contrastare #BallandoConLeStelle. (Da @limubai66) pic.twitter.com/nVgLrXoj0Y — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 24, 2022

A confermare l’indiscrezione sarebbe anche Fanpage.it che parla del possibile ritorno del GF Vip con il doppio appuntamento settimanale al lunedì (come da tradizione) e poi al sabato sera. Con la sfida tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci.

In occasione delle festività natalizie, poi, il reality tornerebbe nella sola puntata settimanale al lunedì, per poi riprendere a fine gennaio con il doppio appuntamento. Ma quando è prevista la finale del GF Vip? Secondo TvBlog il reality dovrebbe chiudere i battenti lunedì 3 aprile 2023, quando sarà decretato il vincitore della settima edizione.