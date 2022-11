“GF Vip, clip non veritiere e montate ad arte”: Signorini fa chiarezza

Le clip trasmesse al GF Vip sono non veritiere e montate ad arte? A lanciare il dubbio è stata una lettrice del settimanale Chi, le cui parole sono state riportate nel tradizionale spazio dedicato alle “Lettere al direttore” e nel quale a rispondere è ovviamente Alfonso Signorini.

Secondo la lettrice, questa settima edizione del GF Vip sarebbe partita sotto una cattiva stella: “Mai edizione del Grande Fratello Vip è stata più sfortunata”, scrive, riferendosi prima al ‘caso Bellavia’ che ha contribuito a gettare un’ombra sul cast del reality e poi al Covid che è entrato con prepotenza nella Casa.

L’attenzione si è poi soffermata su un altro aspetto:

Vedo che i fuoriusciti dalla casa si lamentano spesso in diretta con lei che i filmati che mandate in onda non sono veritieri, perché montati ad arte. Lei come risponde a queste critiche, visto che firma anche il programma come autore? Mi piacerebbe leggere una sua risposta che facesse chiarezza su questo punto.

Alfonso Signorini ha quindi voluto rispondere alla sua lettrice in maniera esauriente sulla questione:

L’idea che il Gf costruisca a tavolino dinamiche fabbricando filmati che non rispecchiano ciò che succede è un leitmotiv che ricorre spesso nelle lamentele dei concorrenti. Sarebbe impossibile tradire la realtà quando si viene monitorati 24 ore al giorno dalle telecamere.

Riguardo a me, è vero che il mio nome compare tra gli autori. Sono in primo luogo autore di me stesso e curo i contenuti della prima serata insieme con il mio gruppo di lavoro. Ma non mi occupo delle tanto incriminate clip, che vedo in diretta per la prima volta come tutti voi che seguite il programma da casa. Perché non lo faccio? Non ne avrei il tempo e, francamente, neppure la voglia.