Dal GF Vip a Tale e Quale Show: chi ci sarà e chi no, prime smentite

Sotto la calura di un’estate appena iniziata, continuano le indiscrezioni tra GF Vip e Tale e Quale Show. A meno di tre mesi dalla ripartenza della nuova stagione televisiva, è tempo di capire chi davvero ci sarà e chi no nei principali show delle due reti ammiraglie.

Dal GF Vip a Tale e Quale Show: piovono smentite

Le prime smentite le pubblica in queste ore The Pipol Tv che fa calare il sipario sul possibile approdo di Alex Belli e Davide Silvestri come presunti concorrenti di Tale e Quale Show. Un vero peccato per chi sperava, dopo il GF Vip, di vedere il ‘man’ cimentarsi dietro imitazioni di celebri miti della musica.

Spazio al Grande Fratello Vip: chi commenterà le gesta dei prossimi Vipponi in studio con Alfonso Signorini? Al momento pare siano emersi i nomi di coloro che non ci saranno:

Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi, non commenteranno il Gf Vip.

Ed ancora, smentita anche l’indiscrezione della presenza di Nip. Smentita anche l’accoppiata Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i cui nomi erano trapelati su Nuovo Tv:

Gemma Galgani resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality.

Ultima smentita riguarderebbe la prossima edizione de L’Isola dei Famosi e La Talpa: “non andranno in onda nella stessa stagione”.