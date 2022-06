Secondo le indiscrezioni di Nuovo TV, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sarebbero pronti per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, allietando gli estimatori della settima edizione in partenza dal prossimo 19 settembre.

Da settimane, ormai, si parla di un potenziale abbandono del trono over di Uomini e Donne da parte di Gemma Galgani, dopo essere stata messa oggettivamente da parte del corso degli ultimi tempi.

Giorgio Manetti, invece, lo scorso anno aveva rifiutato il GF Vip 6:

Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. – ha svelato intervistato da SuperGuidaTv – Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico.