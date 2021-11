Giorgio Manetti ha rifiutato il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Giorgio Manetti avrebbe dovuto partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV, ha raccontato per quale motivo ha deciso di rifiutare di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

No, non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti.

Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico.