Davide Silvestri verso Tale e Quale Show: spunta anche un nome inedito

Davide Silvestri verso Tale e Quale Show? Secondo il buon Ivan Rota via Dagospia, la possibilità sarebbe dietro l’angolo. Con l’attore ci potrebbe essere anche Alex Belli, ma non solo.

Tale e Quale Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole position Pamela Prati pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip anche se lei preferirebbe il programma di Carlo Conti.