In diretta dalla sua factory, Alex Belli è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 News nel corso della trasmissione “Trends & Celebrities” condotta da Francesco Fredella con Manila Nazzaro.

“Sto benissimo”, ha esordito il man, dopo i saluti di rito con l’ex coinquilina del GF Vip. A proposito dei suoi progetti lavorativi futuri, Alex Belli farà o no Tale e Quale Show?

Intanto ci conosciamo da tantissimo tempo. le trattative erano in corso anche l’anno scorso. Non lo so, non lo so sai? Ho tante cose in questo momento, è un programma che io adorerei fare, mi piace tantissimo e vediamo… Se saranno rose fioriranno.