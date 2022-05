La macchina della prossima edizione di Tale e Quale Show a quanto pare è già partita e Carlo Conti con la sua preparata squadra di lavoro starebbero iniziando a confezionare il cast in vista della prossima edizione del programma in partenza a settembre su Rai1. Stando a quanto riporta SuperGuidaTv, tra i nomi dei provinati ci sarebbero alcuni provenienti dalla Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip.

Tale e Quale Show: quattro nomi del GF Vip tra i provinati

Stando a quanto reso noto dal celebre portale, sarebbero già stati avviati i provini della prossima edizione di Tale e Quale Show con l’intento di confezionare un cast di primo livello capace di divertire ed intrattenere il pubblico della prima serata del venerdì di Rai1.

Esattamente come accaduto nelle passate edizioni, non mancherebbero tra i provinati di Tale e Quale Show i nomi di alcuni ex concorrenti del GF Vip. Dopo la partecipazione di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, quest’anno potrebbe essere il turno dell’attore ed ex Vippone della passata edizione, Davide Silvestri. Con lui anche l’ex amico Alex Belli, di cui si è molto discusso per via della sua visione di amore libero.

Il portale SuperGuidaTv darebbe praticamente per certa la partecipazione dei suoi ex gieffini, tanto da scrivere:

Stando alle informazioni in nostro possesso, oltre a Belli ci sarà anche Davide Silvestri che è ritornato alla ribalta arrivando secondo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip battuto da una delle Princess Jessica Selassiè vincitrice del reality.

Ma a quanto pare potrebbero non essere i soli giunti dalla spiatissima Casa. Si vocifera anche il nome di Lulù Selassié, che non ha mai nascosto la sua passione per il canto ed un talento innato. Dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo, potrebbe essere il modo giusto per voltare definitivamente pagina.

Tra gli altri nomi, come anticipato da Blogo, si fa da qualche settimana anche il nome di Katia Ricciarelli.

Sicuramente quattro nomi derivanti tutti dal Grande Fratello Vip sarebbero eccessivi. Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire chi di loro la spunterà!