Dopo il cellulare gate legato a Patrizia Rossetti, spunta un nuovo caso con protagonista un secondo cellulare in dotazione, a quanto pare, ai Vipponi finiti in isolamento a causa del Covid. Ancora una volta è stato Attilio Romita a gettare ombre.

GF Vip, spunta un altro cellulare: ombre sui Vipponi in isolamento

Solo qualche giorno fa, dopo essere rientrato in Casa, il giornalista aveva svelato uno spoiler su Giovanni Ciacci parlando con Antonino Spinalbese. Era poi stata la volta di un’altra Vippona finita in isolamento, Wilma Goich, la quale ha svelato una notizia di natura calcistica.

Questa volta però Romita ha svelato a Sarah Altobello di aver ricevuto un messaggio dalla compagna Mimma. Ecco le parole emerse nella Casa del GF Vip da parte di Attilio:

Mi ha mandato un messaggio, Mimma, sul cellulare. Un messaggio affettuoso con scritto ‘ti aspetto’. Io poi le ho risposto al messaggio chiedendole se potesse darmi notizie da Milano di mia figlia. E non me ne hanno dato.

Altre segnalazioni riprese dagli amici di Novella 2000 avrebbero riguardato ancora Wilma Goich, la quale, a quanto pare, avrebbe ricevuto messaggi in albergo dal nipote. La spiegazione però è giunta da parte di un utente ed appassionato del GF Vip che ha svelato:

Hanno censurato un paio di secondi e subito dopo Luca Onestini ha detto che è stata la produzione a mettersi in contatto con i parenti facendogli lasciare un messaggio. Ormai il danno lo hanno fatto, è inutile coprire.

In realtà sarebbe del tutto normale il fatto che la produzione abbia messo i Vipponi risultati positivi in contatto con i familiari che, venendo meno la diretta con loro protagonisti, non potevano avere notizie sul loro stato di salute se non in questo modo.