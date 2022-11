Wilma Goich rischia la nomination d’ufficio? La nonnì del Grande Fratello Vip, proprio in queste ore, ha fatto uno spoiler intercettato dalle mie superstar di Twitter e condiviso su tutti i canali social.

La stessa identica cosa è già accaduta durante il Grande Fratello Vip 5. Ai tempi, Andrea Zelletta uscito dalla Casa per quale giorno, al suo ritorno aveva riportato delle indiscrezioni calcistiche che lo fecero finire dritto in nomination.

Oggi, a distanza di un paio d’anni, la protagonista della gaffe è Wilma.

La cantante, infatti, ha spoilerato al resto del cast l’uscita di scena dell’Argentina contro l’Arabia Saudita nel corso dei Mondiali di calcio che si stanno disputando attualmente in Qatar.

“L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita, sì…”, ha affermato la Goich. Pronto l’intervento di Luca Onestini per smorzare la questione: “Ma che ne sai tu?”.

Cosa accadrà lunedì sera? Ve lo “spoilero” io:

Ecco il VIDEO.

ANDREA ZELLETTA È ANDATO DIRETTAMENTE IN NOMINATION D’UFFICIO PER AVER RIPORTATO UNA INFORMAZIONE IDENTICA … il trattamento deve essere uguale per tutti !!! #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/rTivVqlYZy

— L_000🦁 (@Li_on000) November 26, 2022