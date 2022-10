Al termine dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda ieri, il giornalista Attilio Romita si è reso protagonista di un duro sfogo che ha coinvolto anche gli autori del reality. Proprio questi ultimi sarebbero stati tirati in ballo dal Vippone che ha in qualche modo contestato lo strumento dell’immunità.

GF Vip, Attilio Romita e le critiche agli autori per l’immunità

Come accade in ogni puntata del GF Vip, anche ieri prima delle nomination i Vipponi hanno nominato i loro preferiti che sono stati Daniele, Luca, Wilma ed Elenoire. Le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, hanno invece avanzato rispettivamente i nomi di Edoardo e Charlie.

Proprio la possibilità di poter usufruire di tale immunità non è andata giù particolarmente ad Attilio, che risulta essere tra i nominati della prossima puntata e quindi a rischio eliminazione. Durante un duro sfogo post puntata, il giornalista ha contestato tale metodo puntando il dito contro gli autori:

Ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, ogni volta li coprono per… Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi dobbiamo scannarci come due credimi, ma…

Attilio contro gli autori: “Appena vedono che uno dei loro (preferiti?) Sta a rischio gli mettono l’immunità”#GFVIP pic.twitter.com/zgaJLY3fuy — Roberto Mallò (@robymallo) October 18, 2022

Lo sfogo di Romita è poi proseguito in camera con Charlie Gnocchi e rivolgendosi proprio a quest’ultimo ha aggiunto:

Se non ti avessero messo con l’immunità, tu eri già fuori da qua. Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci – e questo ti deve essere riconosciuto -, a te se fai una caga*a, ti mettono l’immunità e sei a posto. Io le caga*e non le ho fatte e mi mettono in nomination. Dimmi tu qual è la logica. E’ la terza nomination, tu sei andato una sola volta mentre io già tre volte. Quando hanno capito che c’era sto rischio ti hanno messo immune ad ogni puntata.

Gnocchi non è apparso del tutto d’accordo ma non è bastato a far cambiare idea al giornalista.

Attilio: “Charlie, se non ti avessero messo in immunità saresti già fuori da qua, sei stato bravo a tessere una rete di relazioni utili ed efficaci, se fai una cacata ti mettono in immunità e sei apposto” #gfvip pic.twitter.com/SjqOuqi1zw — 赤 Red Bengala (@RedBengala) October 18, 2022