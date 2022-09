Tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre al reality show, ci saranno alcuni format che lo affiancheranno, a partire dal GF Vip Party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

GF Vip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il GF VIP Party. L’appuntamento digital-only dedicato all’anticipazione e commento live di “Grande Fratello Vip”. realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow.

“GF VIP Party”, in diretta streaming prima di ogni puntata di prime-time, dalle 20.30 alle 22.30, sarà visibile su Mediaset Infinity. (sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di “Grande Fratello Vip”.

Condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, “GF VIP Party” in attesa del prime-time vedrà l’intervento di numerosi ospiti. protagonisti del programma e loro cari, personaggi del mondo della tv e dei social. E farà delle incursioni nel backstage.

Nella seconda parte, via libera al commento del prime-time: Soleil, Pierpaolo e i loro ospiti seguiranno in diretta il programma di Canale 5 e non si risparmieranno ironia, giudizi e previsioni.

Il ruolo di Giulia Salemi

In ogni puntata ci sarà anche l’intervento speciale di Giulia Salemi che, in collegamento da Cinecittà, interverrà con la sua rubrica “Spettegolemi”, in cui svelerà le ultime novità dallo studio televisivo di Grande Fratello Vip.

L’interazione con gli utenti sarà assicurata grazie alla lettura in tempo reale dei commenti postati sui social e a una grande novità: la possibilità, per chi risponderà a una serie di domande sul programma dimostrando di essere un vero fan, di accedere a un casting in tempo reale ed essere scelto per partecipare a GF VIP Party e incontrare virtualmente conduttori e ospiti.

L’hashtag ufficiale è #gfvipparty.

Ecco come sarà la Casa del Grande Fratello Vip

Lo spazio dedicato alla Casa, di 1.830 mq. suddivisi in aree sceniche, tecniche e “segrete”, si ingrandisce ancora di 300 mq. I concorrenti protagonisti della settima edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1400 mq colorato e luminoso.

L’atmosfera in questa edizione sarà Color Zone poiché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso. La Casa è dotata di una zona sauna, di un giardino scoperto con piscina coperta e una novità: un secondo giardino “coperto” scenograficamente metafisico.

Centrale come sempre il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma. Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco.

Spazio per le new entry con una nuova disagiatissima zona trasformabile… che metterà, ovviamente, in difficoltà i concorrenti vip.