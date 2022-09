Nella Casa del GF Vip 7 è stato mandato in onda, in tempo reale, il TG5 per svelare il risultato delle elezioni anche ai concorrenti della residenza più spiata d’Italia, mostrando Giorgia Meloni e la sua vittoria.

I vipponi del GF Vip 7 scoprono che la Meloni ha vinto le Elezioni

I concorrenti della Casa hanno ascoltato con estrema attenzione. Solamente Antonino Spinalbese si è “tradito” con alcune smorfie del viso e, ad un certo punto si è anche alzato in piedi allontanandosi dal monitor.

“Il voto è il tuo modo di percepire… vai a votare, e fai il tuo dovere. Interessati un po’”, ha affermato Charlie Gnocchi parlando con Luca Salatino: “Se non mi sento rappresentato che devo fare?”, ha replicato l’ex tronista.

Sara Manfuso si è mostrata felice di vedere una donna al potere indipendentemente dal suo orientamento politico (e senza sapere le “sorti” di suo marito che non è stato rieletto in Parlamento).

