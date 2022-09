Pamela Prati e Marco Bellavia, regina e re del daytime del Grande Fratello Vip 7. La showgirl del Bagaglino si sta lasciando dolcemente corteggiare dall’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Pamela Prati cede alla corte di Marco Bellavia? “Galante, dolce e gentile”

Io non mi immaginavo questa attenzione così galante, vediamo. – ha esordito Pamela Prati nel daytime – E’ un uomo molto dolce e intelligente soprattutto e poi anche molto timido secondo me”.

“A Marco piace Pamela ed anche lei ha dell’interesse”, confida Giaele in confessionale. “E’ affascinante, mi piace… è una bella donna”, ha svelato lui chiacchierando con il GF a tu per tu.

Personalmente li trovo adorabili insieme. Pamela Prati con questa seconda possibilità, ha ritrovato il vecchio splendore lasciandosi alle spalle quella brutta storia legata a Mark Caltagirone e, se fossi negli autori del Grande Fratello Vip, nemmeno tratterei più l’argomento.

COTTI A PUNTINO E DOPO IL CONFESSIONALE DI PAMELA SONO MOLTO CONVINTA #GFVIP #belprati pic.twitter.com/Y2dpAbtiKv — boh 🎃 (@sara36658548) September 26, 2022

Scusate ma i #belprati pronti alla convivenza.

Le tazze già le hanno#gfvip pic.twitter.com/wjMIQMb2Oc — Fra ♊️ (@frasworld_1) September 26, 2022