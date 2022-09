Tutti pazzi per Marco Bellavia e Pamela Prati. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha facendo una corte spietata alla showgirl del Bagaglino, facendo impazzire il popolo di Twitter che ha già coniato per loro l’hashtag ufficiale #Belprati.

Marco Bellavia: “Pamela, hai bisogno di uno come me!”

“Hai bisogno di ridere tu, hai bisogno di uno come me”, ha affermato Marco parlando con Pamela. Bellavia parla costantemente di lei con gli altri, la corteggia, vuole sedersi vicino durante i pasti e si sta comportando da vero gentleman.

Solo una tattica per creare dinamiche? Non credo. Ciò che invece salta all’occhio è una Pamela Prati differente che si sta vivendo questo Grande Fratello Vip nel modo giusto, con tanta spensieratezza e divertimento.

Al momento, promossi entrambi a pieni voti.

Poi le ha detto: “Hai bisogno di ridere tu, hai bisogno di uno come me” #gfvip #belprati

Solo per oggi non mi piace…

Ma io come devo fare con loro #gfvip #belprati pic.twitter.com/O4fV5OJLDM

— elebi💜🌙 (@elle22__) September 25, 2022