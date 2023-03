Una puntata ricchissima di colpi di scena, la numero 43 del GF Vip 7, andata in onda nella prima serata di ieri 20 marzo su Canale 5. Oltre a conoscere il nome dell’eliminata tra le quattro Vippone in nomination, abbiamo scoperto anche la terza finalista ufficiale dell’edizione. Ovviamente non si sono fatte attendere le nuove nomination: ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip 7, 43a puntata: l’eliminato

Quattro Vippone – Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon – si sono scontrate nell’ultimo televoto per il terzo finalista del GF Vip 7. La meno votata sarebbe stata eliminata definitivamente.

GF Vip 7La prima a salvarsi è stata Nikita, seguita da Giaele. Nell’ultimo ballottaggio tra Antonella e Milena, a sorpresa ad essere eliminata è stata proprio la Fiordelisi. Ecco quali sono state le percentuali: Giaele con il 48,2% delle preferenze; Nikita con il 24,7%; Milena con il 19% ed infine Antonella con appena l’8,1%.

GF Vip 7: la terza finalista

Spazio quindi alla finalista che è andata ad affiancare Oriana e Micol. Ancora una grande sorpresa poiché, alla luce delle precedenti percentuali, a guadagnarsi un posto fisso in finale è stata proprio Giaele.

Le nomination

Nuove nomination nella puntata di ieri sera del GF Vip: anche questa volta il più votato finirà in finale mentre il meno votato sarà eliminato definitivamente. Ecco come si sono svolte le nomination:

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Luca Onestini ha nominato Milena Miconi

Nikita Pelizon ha nominato Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli ha nominato Alberto De Pisis

Milena Miconi ha nominato Luca Onestini

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli

A finire ufficialmente in nomination sono stati: Andrea, Alberto, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi.