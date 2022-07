GF Vip 7 concorrenti, i quattro che non ci saranno: ex di Uomini e Donne e tiktoker virale fuori dal cast

Si restringe sempre di più il cerchio attorno ai concorrenti della prossima edizione del GF Vip 7. Nelle ultime settimane tra nomi di candidati veri o presunti, prossimi a varcare la fatidica Porta Rossa del reality condotto da Alfonso Signorini, si era venuta a creare una fila interminabile. Occorreva necessariamente fare una cernita, ed a pensarci è stato il portale televisivo TvBlog.it, che già nei giorni scorsi aveva provveduto saggiamente a smentire alcune presunte prossime partecipazioni. Ma dunque, chi saranno – o meglio chi non saranno – i Vipponi del GF Vip 7?

GF Vip 7, chi non ci sarà? Quattro nomi fuori dalla rosa dei concorrenti

E’ tempo di fare un po’ di chiarezza rispetto ai tanti nomi circolati ad oggi e relativi ai presunti prossimi concorrenti che ritroveremo nella spiatissima Casa di Cinecittà. Sono ben quattro i nomi smentiti categoricamente dal portale televisivo e che dunque, salvo cambio di programma dell’ultimo minuto, non vedremo almeno in questa edizione del GF Vip. Il primo è quello dell’attrice e cantante argentina Brenda Asincar Mendoza. Ricordata per le sue gesta ne Il Mondo di Patty, a quanto pare non sarà nel reality di Canale 5. Per lei tuttavia potrebbe aprirsi uno spiraglio a Ballando con le Stelle, o chissà, potrebbe ispirare Carlo Conti nella scelta del prossimo cast di Tale e Quale Show.

Possibili affari di Rai1 a parte, non ci sarà al GF Vip 7 neppure Patrizia Groppelli, opinionista, imprenditrice e compagna di Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Terzo nome smentito è quello di Giulio Raselli. Niente da fare per l’ex di Uomini e Donne, certo di poterla spuntare in questa edizione, dopo l’esclusione dell’ultimo minuto avvenuta nella precedente. Lo stesso aveva ammesso di aver scritto a Signorini di essere prontissimo a varcare la Porta Rossa ma evidentemente dovrà ancora attendere (o magari cambiare direttamente obiettivo).

Infine ultima smentita, quella relativa a Elisa Esposito, la prof di corsivo che spopola su TikTok e che a quanto pare continuerà a farlo solo lì. La stessa aveva pubblicato un video nei giorni scorsi in cui faceva intendere di essere stata contattata per il GF Vip 7. A questo punto, o serviva solo a creare hype o il suo corsivo dal vivo è stato meno convincente che in video. L’idea di dover sentire la sua cantilena eventualmente per lunghi mesi avrà portato Signorini a prendere la saggia decisione!

Possibili concorrenti GF Vip 7

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Chadia Rodriguez Charlie Gnocchi Evelina Sgarbi Gegia George Ciupilan Gigliola Cinquetti Ginevra Lamborghini Giovanni Ciacci Pamela Prati Rita Dalla Chiesa Sara Manfuso Wilma Goich