Alfonso Signorini, proprio in queste ore, ha condiviso su Instagram il sesto indizio sui nuovi concorrenti verso l’ingresso al GF Vip 7. In attesa di scoprire il cast nella sua interezza, ci sono buone news per gli estimatori del reality show.

Concorrenti GF Vip 7: “Chiuso il cast del primo girone”

Secondo Amedeo Venza, il primo girone sarebbe già pronto: “Chiuso il cast del primo girone. In questi giorni saranno svelati i nomi ufficiali dei concorrenti che varcheranno la porta rossa” ha fatto sapere l’influencer pugliese.

Ad entrare nella Casa del GF Vip ci saranno numerosi concorrenti e, proprio come aveva anticipato anche Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti: “Sarà battuto ogni record di durata”.

Ed infatti, pare che il programma terminerà – addirittura – a maggio 2023. La scorsa edizione è andata avanti per sei mesi mentre questa potrebbe concludersi dopo la bellezza otto.

Tra i personaggi famosi che sono stati accostati al prossimo GF Vip emergono: la rapper Chadia Rodriguez, l’ex alunno de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Pamela Prati, Diego Armando Maradona Junior e Antonella Fiordelisi.

Questi, salvo colpi di scena, i sei concorrenti annunciati tramite gli indizi di Signorini.

A loro dovrebbero aggiungersi altri nomi e, tra quelli emersi segnaliamo:

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Charlie Gnocchi Elisa Esposito Evelina Sgarbi Gegia Gigliola Cinquetti Giovanni Ciacci Patrizia Groppelli Wilma Goich