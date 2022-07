Alfonso Signorini ha pubblicato un altro indizio. E’ tutto (quasi) pronto per la partenza della settima edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via il prossimo 12 settembre (nonostante si sia parlato anche di un possibile 14 presto smentito a quanto pare).

Signorini sgancia un altro indizio? Ecco chi potrebbe entrare al Grande Fratello Vip

Il conduttore del GF Vip, proprio in queste ore, potrebbe avere lanciato un altro indizio sulle storie del suo profilo ufficiale di Instagram: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole…”, ha scritto Signorini postando uno scatto che ritrae, per all’appunto, un prato pieno di questi fiori.

Che si tratti di Fiordaliso oppure di Antonella Fiordelisi? Entrambe sono state tirate in ballo come possibili concorrenti della settima edizione in partenza.

Considerando che TVBlog ha smentito l’ingresso di Marina Fiordaliso al GF Vip, dovrebbe trattarsi della ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

AGGIORNAMENTO: Anche the pipol conferma: si tratta di Antonella Fiordelisi.

Nuovi concorrenti GF Vip: i primi cinque nomi ufficiali

La prima concorrente resa nota tramite gli indizi è stata Chadia Rodriguez, rapper particolarmente audace che promette di far parlare molto di sé dopo il suo ingresso nella Casa (nonostante lei abbia smentito – presumibilmente – per depistare).

Il secondo indizio diffuso da Signorini ha fatto saltare fuori il nome di Pamela Prati anche se il suo ingresso, all’ultimo momento, potrebbe saltare.

Proseguiamo con l’ex protagonista de Il Collegio George Ciupilan.

Di seguito, spazio anche per Ginevra Lamborghini, sorella maggiore di Elettra (con la quale ha litigato), il figlio di Maradona e Antonella Fiordelisi.

Ricapitolando:

Chadia Rodriguez

Pamela Prati

Ginevra Lamborghini

George Ciupilan

Diego Armando Maradona Junior

Antonella Fiordelisi

A loro si aggiungono anche altri possibili nomi usciti in queste settimane:

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Charlie Gnocchi Evelina Sgarbi Gegia Gigliola Cinquetti Giovanni Ciacci Patrizia Groppelli Wilma Goich

