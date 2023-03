GF Vip 7, Antonella e Nikita: nella sfida per il preferito non hanno rivali, cosa dicono i sondaggi

Antonella o Nikita? Sono questi i due nomi che si sfidano ormai da settimane nei sondaggi online sul preferito del GF Vip 7. Le due Vippone ed amiche non sembrano temere alcun rivale, anche se dentro la Casa sono spesso oggetto di critiche. In vista della nuova puntata, come da tradizione andiamo alla scoperta dei risultati aggiornati sull’ultimo preferito.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Alla vigilia della 38a puntata del GF Vip 7, e ad un mese esatto dalla fine del reality, ci si domanda qual è il Vippone preferito dal pubblico da casa. Dai vari sondaggi online, sono emersi da diverse settimane due nomi che vanno a occupare la cima del podio. Si tratta, nel dettaglio, di Nikita Pelizon e dell’amica Antonella Fiordelisi. Ma ancora una volta tra le due spunta lo zampino di Oriana, che negli ultimi giorni è stata (a sorpresa) solidale con Antonella.

Ma scopriamo subito quali sono stati i risultati relativi al sondaggio sul preferito del GF Vip 7 ospitato su Reality House: al primo posto c’è Antonella con il 23% delle preferenze, seguita da Nikita al 19% e da Oriana al 13%, a pari merito con Micol.

Ecco invece quali sono stati i risultati del sondaggi accolto dal portale Grande Fratello Forum: al primo posto troviamo Nikita, seguita ad ampia distanza da Antonella che prova a raggiungerla Oriana.