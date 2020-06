A che punto è arrivata la relazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli “Sirius”? Se lo chiedono i fan della coppia e del programma Uomini e Donne, a secco di notizie dopo la fine dell’edizione del programma, in attesa della ripartenza prevista come sempre per il prossimo settembre. Secondo l’ultimo gossip sul loro conto, entrambi starebbero attraversando una crisi nel loro rapporto, ma cosa c’è di vero? A quanto pare la Galgani coverebbe qualche dubbio sul reale interesse del suo giovane corteggiatore.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in crisi? Tutta la verità

Come procede, dunque, tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? A svelarci qualche dettaglio in più ci ha pensato il Magazine di Uomini e Donne nel quale entrambi hanno preso parte ad una intervista in cui svelano alcuni retroscena e dettagli sul loro ultimo incontro avvenuto nella splendida cornice della Città Eterna, Roma.

A quanto pare, tutto sarebbe andato a gonfie vele, stando alle parole di entrambi. Come riferisce anche Gossip e Tv, nel dettaglio, Vivarelli avrebbe raccontato di aver percepito un tono diverso nella voce della dama settantenne dopo il suo arrivo a Roma. Sirius ha ammesso di aver trovato Gemma più tenera e serena e questo gli ha permesso di sentirla ancora più vicina. Non solo: durante il loro incontro Gemma si sarebbe lasciata andare facendo un gesto molto importante, ovvero avrebbe tenuto stretta la mano del 26enne.

Insomma, nessuna ombra di presunta crisi all’orizzonte, nonostante i gossip sulla coppia che, a quanto pare, va avanti nella conoscenza anche dopo l’incontro a Roma. Ed entrambi hanno tenuto ad anticipare che anche in futuro non mancheranno di incontrarsi ancora.

Gemma è pronta ad accoglierlo nella sua Torino? La dama di Uomini e Donne potrebbe desiderare di coinvolgere ancora di più nel suo quotidiano il giovane 26enne, ma occorre attendere per scoprire quali saranno le prossime intenzioni della coppia. Tra i loro progetti ci sarebbe anche Forte dei Marmi. La dama sarebbe stata invitata da Vivarelli in Toscana dove potrebbe ringraziare anche la madre del suo corteggiatore per le belle parole riservate alla protagonista del Trono Over.