Dopo gli ultimi pettegolezzi sul possibile bacio tra Alessio Falsone e un’altra concorrente della Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha svelato di avere una simpatia per il concorrente, scatenando la gelosia di Giuseppe Garibaldi.

Anita, confidandosi con Varrese, ha affermato che se Alessio fosse entrato prima nella Casa, per lei sarebbe stato effettivamente un problema per via del fidanzato fuori.

Varrese, nel frattempo, ha parlato di Giuseppe Garibaldi e il suo ipotetico coinvolgimento che andrebbe ben oltre la pura amicizia:

Mi dispiace vederlo così perché non ha ancora contestualizzato, non si rende conto di questa profondità che evidentemente… le cose sono due: o c’è questa profondità di sentimento e lui non si rende conto; oppure sei talmente tanto il suo punto di riferimento che sentire che si deve staccare da te a lui pesa tanto. Lui ora si sente un po’ “da solo” in questo senso.

Anita però, sembra stufa di Garibaldi:

Può essere questa cosa, ma lui deve capire… a me per esempio fa piacere passare una serata con Sergio e Alessio perché mi fa piacere.

Quindi anche io devo stare con altri, non è che per forza… quindi ora lui sì, si sente da solo ma è una limitazione sua mentale.

Quando lui va da Greta o Perla a me non interessa, manco so dov’è perché proprio non mi interessa. Invece di me lui sa sempre con chi sto, quando…

Non è successo niente, gli ho messo l’acqua a tavola, gli ho chiesto se era tutto okay però dopo 4 frasi che mi risponde a monosillabi, io sto sempre lì e lui ancora continua… cioè io non sono alle medie, non mi interessa. Io non sto all’asilo, non mi va di stare lì.