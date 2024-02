Primo finalista del Grande Fratello, i sondaggi: Beatrice, Grecia, Massimiliano o Rosy?

Nel corso della diretta del 26 febbraio del Grande Fratello, ci sarà modo di decretare il primo finalista tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Ecco cosa dicono i sondaggi online.

I sondaggi questa settimana sono piuttosto chiari: ad avere la meglio per il primo posto in finale, in questa nuova puntata, potrebbe essere Beatrice Luzzi: siete d’accordo?

Le Nomination della trentottesima puntata

Ha inizio uno dei momenti più attesi di questo gioco: il televoto per decretare chi sarà il primo o la prima finalista di questa edizione.

Per decretare chi andrà in Nomination, questa sera, ci saranno due metodi. Il primo è la Catena e qui entrano in gioco soltanto gli otto Veterani: Anita, Massimiliano, Beatrice, Giuseppe, Rosy, Grecia, Letizia e Paolo sono davanti al tavolo rotante.

Otto piramidi e inizia chi trova quello con la base dorata, che sarà, dunque, salvo, almeno per ora, dal televoto. Gli ultimi due andranno al televoto.

Tutti sono chiamati a pescare ed è Anita a trovare il piramidale col fondo oro. Inizia la catena e la scelta della ragazza ricade su Giuseppe, per la tanta voglia di arrivare fino in fondo. Giuseppe segue e salva Letizia, per la grande amicizia che li lega. Quest’ultima, a sua volta, salva Paolo, suo compagno.

Il pathos è alto, Paolo salva Rosy, perché con lei vorrebbe arrivare fino alla fine. Tocca alla chef che ha un gran potere tra le mani: “Una persona fra loro mi ha aiutato e mi ha seguito e per questo salvo Massimiliano”. Per ora Grecia e Beatrice sono al televoto per decretare il finalista.

I Piramidali: Rosso Sputa l’osso e Nero Sincero

Dopo la Catena segue il momento dei Piramidali e questa volta il resto degli Inquilini saranno chiamati a decretare gli altri due Veterani da mandare al televoto.

Inizia Massimiliano che pesca Nero Sincero e in Salone faticosamente fa il nome di Giuseppe: “Vorrei si prendesse cura di sé stesso”. Segue Greta, pesca anche lei Nero, e nomina Rosy: “Sono andata a caso”. Il primo Rosso Sputa l’osso è pescato da Paolo che fa il nome di Massimiliano, per una questione di legami.

Giuseppe pesca Nero e sceglie di nominare di Massimiliano, per ricambiare la Nomination. Alessio è il prossimo a dover nominare e raccoglie il piramidale a fondo nero e sceglie il nome di Giuseppe, il concorrente con cui ha trascorso meno tempo. Continua Rosy che, invece, pesca il rosso e il nome scelto da lei è quello di Anita: “Lo faccio per strategia, sperando che nessuno la nomini”.

La mano di Simona si posa su un piramidale a fondo rosso e la sua prima Nomination è in Confessionale: “Per coerenza nomino Rosy”. Il prossimo è Marco e pesca il piramidale nero: “Non credevo di dover fare questa Nomination, ma faccio il nome di Rosy”. Continua Grecia e pesca nero e fa il nome di Massimiliano, per non nominare i suoi amici.

Il giro riprende da Beatrice che pesca nero e nomina Anita: “Anche se il nostro rapporto sta andando meglio, ma avevo tanti bonus”. Perla, invece, trova un piramidale rosso e in Confessionale il nome da lei indicato è quello di Massimiliano. Il prossimo è Federico e pesca rosso, il concorrente da lui scelto è Rosy: “Le manca tanto la famiglia”.

Sergio pesca rosso e fa il nome di Anita, anche se non ha vere ragioni. Letizia pesca rosso e aggiunge anche la sua Nomination a Massimiliano: “Ha già avuto tante Nomination”. Anita conclude queste Nomination e pesca Rosso, dopo aver ringraziato tutti i suoi amici. In Confessionale nomina Rosy per strategia: “Facciamo a gara a chi esce prima”.

Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy sono in Nomination, fra loro c’è il nome della prima persona finalista di questa edizione. Chi sarà?