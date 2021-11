Nel corso delle nomination di ieri sera, Davide Silvestri ha lanciato una bella frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip, tirando in ballo l’immunità (consegnata sempre agli stessi concorrenti).

La frecciatina di Davide Silvestri agli autori del GF Vip non fa una piega

Sai che io mi diverto sempre con le nomination, oggi la verità no. Perché sai, devo trovarti la motivazione… Avrei preferito votare qualcuno che è innominabile ma ‘non ci aprite i cancelli’, quindi non possiamo giocare tutti alla pari.

Signorini ha immediatamente cercato di giustificare la cosa:

Davide, scusami eh. Ma vi ricordo che non siamo noi ad ‘alzare i cancelli’, ma siete voi a nominare i preferiti. Non non c’entriamo nulla.