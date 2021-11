Delia Duran è indirettamente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli, concorrente della sesta edizione del reality, continua ad essere presente nelle dinamiche fuori dalla Casa di Cinecittà.

Delia Duran, moglie di Alex Belli: le foto prima e dopo

La modella venezuelana ha già avuto uno scontro con il marito e con Soleil Sorge ed ora spera di poter entrare direttamente nella Casa del GF Vip. Nell’ultima puntata del reality ha svelato di aver addirittura perso 4 chili a causa di questa situazione. Ma in realtà, la vera “trasformazione” è avvenuta nel tempo.

Nel 2019 Delia Duran aveva partecipato a Temptation Island proprio in coppia con l’allora compagno Alex Belli (poi sposato la scorsa estate) e nel medesimo anno ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip per un confronto con Mila Suarez, ex dell’attore.

In tanti utenti hanno notato un cambiamento radicale dalle prime apparizioni televisive, ma com’era Delia Duran prima del successo? Dando uno sguardo alle sue vecchie foto Instagram risalenti al 2016, il suo aspetto appare decisamente diverso da quello attuale. Capelli lunghi con effetto spettinato e make-up naturali caratterizzavano gli scatti dell’epoca. Con il passare degli anni si è trasformata in una vera e propria bomba sexy.

Ma Delia Duran è rifatta? In tanti sono convinti che abbia ritoccato il seno chirurgicamente, ma in realtà la Duran non ha mai dichiarato nulla in merito. Ciò che è certo è che quando qualche anno fa entrò al GF Vip smascherò Mila Suarez svelando di aver rifatto naso e seno. Quest’ultima poi spiegò di essere ricorsa alla chirurgia estetica per volere dello stesso Alex Belli.

