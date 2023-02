Matthias De Donà, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, interviene a gamba tesa e difende sua sorella Giaele dalle accuse ricevute in puntata da parte di Cristina Quaranta.

Secondo Cristina, il marito di Giaele sarebbe stato avvistato a cena con sette donne, facendo scoppiare una accesissima discussione tra lo studio e la Casa proprio durante la diretta del GF Vip.

Ad interviene è stato Matthias, con un lungo sfogo social in favore di Bradford Beck e sua sorella:

Volevo dirti che sei ridicola e, veramente, hai fatto dei commenti inopportuni e fuori luogo. Prendertela con una ragazza ventenne, con cui ce l’hai ormai da quattro mesi, per una storia che sai benissimo come è successa, sai dove e in che occasione perché in quella serata c’ero anche io.

Tirarlo fuori mesi e mesi dopo è veramente una cosa inopportuna. Fare certe insinuazioni del tipo “straccia la carta, ti ricordi il pin?”, lo trovo veramente ridicolo da una persona della tua età. Non ti preoccupare, io sto già intervenendo.