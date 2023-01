Emy Buono, ex Pupa de La Pupa e il Secchione, ospite di Casa Pipol ha parlato della sua amicizia speciale con Giaele De Donà, svelando cosa ne pensava Bradford Beck della loro “relazione” particolare.

La ex fidanzata di Denis Dosio ha lanciato alcune bombe niente male, parlando anche del rapporto tra la De Donà e Taylor Mega, secondo lei costruito a tavolino e un po’ finto:

Io e Giaele abbiamo avuto una relazione più intesa perché abbiamo fatto insieme molte esperienze. Mi è sembrato strano trovare Taylor Mega e non me in qualità di amante, tra virgolette.

Io e Sofia eravamo amanti. Ogni volta che stavamo insieme scattava qualcosa di passionale perché siamo molto simili e ci capivano a vicenda. Scattava sempre qualcosa tra noi e finivamo a letto.

Il rapporto con Taylor Mega? Secondo me è una finto perché non l’ho mai vista così attaccata o presa da lei.

Io con Sofia ci stavo fino ad una settimana prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Con Taylor mi sembrava che non ci fosse nulla di particolare tra loro due.