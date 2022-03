Verso la fine di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, le ragazze rimaste ancora in Casa si sono svelate molto unite, tanto da sperare adesso in una finale tutta al femminile. Ne hanno discusso proprio ieri tra di loro ed a quanto pare tutte sembrerebbero concordi.

Soleil, Jessica, Lulù, Sophie e Delia si sono ritrovate in giardino nella serata di ieri, a commentare le battute finali di questo GF Vip e proprio la maggiore delle Selassié ha azzardato ad una previsione:

Secondo me, questo è il gruppo delle finaliste, non per dirvelo eh?

Sophie si è detta d’accordo spiegando che non farebbe fatica ad immaginarsi proprio quel gruppo in finale. Soleil ha avanzato qualche dubbio, pur sposando la stessa idea:

Neanche un uomo? In Italia? Al Grande Fratello? Non lo so… Magari! Sarebbe la rivoluzione ed anche per come è iniziato questo, con tutte, tantissime donne e pochi uomini sarebbe proprio il coronamento più bello.