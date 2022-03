“Non me ne frega un cazz* neanche di Jessica”, le nuove alleanze di Barù

Prosegue il distacco di Barù nei confronti di Jessica. Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di nuove alleanze e, con queste, probabilmente stanno cominciando a cadere tutte le maschere.

Barù, parlando a bordo piscina con Davide e Giucas, ha parlato delle sue nuove alleanze, escludendo Jessica dal suo giro di “protetti” in merito alla catena di salvataggio che potrebbe innescarsi anche domani sera durante la diretta:

Tanto se parte vicino a noi io salvo te (Giucas, ndr), Davide e Soleil. Questa è la mia alleanza, l’ho già detto a tutti, fino alla fine. Basta… non me ne frega un cazz* di nessun altro, neanche di Jessica. No, no. L’alleanza dall’inizio, sì mi sta simpatica Jessica e tutto, ma salvo te, Davide e Sole.