In vista della finale di Amici 22 che andrà in onda in diretta domenica 14 maggio su Canale 5, Mattia Zenzola ha ricevuto una commovente sorpresa del padre nel corso del daytime.

Dopo essere stato convocato nello studio con la scusa di una prova audio, il ballerino ha trovato una lettera scritta dalla madre:

Caro Mattia, sono mamma. Finalmente hai raggiunto l’obiettivo che tanto sognavi, quella finale che hai inseguito per due anni superando ogni ostacolo di fronte a te. Di forza ne hai sempre avuta tanta fin da piccolo, la forza di superare i momenti in cui ti sentivi solo, la forza di cercare sempre il bene nelle persone anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino aspettando venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva.

Devi ritrovare l’energia e il sorriso con cui, insieme ai tuoi fratelli, hai sempre riempito casa. Quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle per non far entrare la luce e chiuderti in te stesso, permettendo solo alla nostra cagnolina Nina di entrare a farti compagnia mentre eri immerso nei tuoi pensieri.

La cameretta è il posto in cui ti sei rifugiato quando il tuo sogno ad Amici sembrava essere svanito, quando lo sconforto sembrava prendere il sopravvento sulla determinazione.

La tua camera è il posto in cui ti sei rifugiato quando papà è stato male, nei mesi in cui hai convissuto con la paura di perderlo. Ma tu hai sempre avuto una grande forza, Mattia. Hai sempre illuminato ogni palco sul quale tu abbia ballato. Hai illuminato la via mia e quella di papà, che ti accompagnava a tutte le gare, supportandoli in silenzio. Vi è sempre bastato guardarvi e sorridervi per dirvi tutto.