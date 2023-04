Feeling tra due prof di Amici 22: rispettivi compagni gelosi? Le loro reazioni

Quest’anno ad Amici 22 non mancano le coppie tra i giovani allievi. A quanto pare però sarebbe emerso un certo feeling speciale anche tra due prof. Stiamo parlando della new entry di questa edizione, Emanuel Lo, prof di ballo e compagno della cantante Giorgia e di Lorella Cuccarini, insegnante di canto nel talent di Maria De Filippi.

Feeling tra due prof di Amici 22: parlano Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini sono i protagonisti di una intervista sul settimanale Chi. Il coreografo ha parlato della sua esperienza ad Amici 22 ed ha anche svelato in che modo la compagna Giorgia ha reagito dopo aver saputo della sua partecipazione al talent:

Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice.

Ed in merito al feeling speciale con Lorella Cuccarini, il ballerino e coreografo ha spiegato che Giorgia non sarebbe affatto gelosa, anzi sarebbe stata lei stessa a spronarlo a rimettersi in gioco.

Nel corso dell’intervista al settimanale Chi, i due prof di Amici 22 hanno spiegato cosa provano nel lavorare insieme nuovamente dopo aver già collaborato insieme in passato a Macchemù nel 2000 e a La notte vola nel 2001. Il coreografo ha spiegato:

Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne. Di sabato in sabato, credo e spero, io e Lorella siamo sempre più noi, più balliamo più riusciamo a ritrovarci; a volte ritrovo il ragazzo che ballava vent’anni fa, e questo si sente, c’è autenticità.

Anche Lorella Cuccarini svelato di essere consapevole di essere fortunata a lavorare con Emanuel Lo, tanto da essere molto invidiata per questo. E a proposito del rapporto con il marito e di ciò che pensa delle sue esibizioni ad Amici 22 ha commentato: