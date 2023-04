Giuseppe Giofrè, intervistato lungamente da Vanity Fair, ha parlato del suo ruolo di giudice ad Amici 22, svelando se accetterebbe o meno, una proposta da parte di Milly Carlucci per Ballando con le stelle.

Il ballerino ha parlato anche del cambio di rotta di Stefano De Martino, suo ex compagno di avventura quando entrambi sono stati allievi della scuola di Maria De Filippi:

Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca.

E se invece di Maria De Filippi lo chiamasse Milly Carlucci? Ecco la sua precisissima risposta:

Ballando con le stelle? Mai. Torno in Italia solo per Maria.



Giuseppe Giofrè ha parlato anche del rapporto che lo lega a Maria De Filippi:

Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa.

Per Giofrè tornare nel talent show non è assolutamente un passo indietro:

Perché? Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini… In Italia torno solo per Maria.

Lei non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie. Riesce a capire una persona fino in fondo, ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande.