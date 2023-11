Dopo il Tapiro d’oro di Striscia a Morgan è arrivato, ieri mercoledì 22 novembre, quello per Fedez che ha svelato per quale motivo Sky ha deciso di mandare via Castoldi da X Factor.

Morgan non è stato mandato via per le cose viste in video. Marco è stato mandato via per cose che sono state dette off diretta ma non off camera, molto, molto gravi e violente, che riguardano non me.

Sky ha registrato altre cose rispetto a quelle che dice lui. Sky sapeva che Morgan era così e che sarebbe finita così: non voleva cacciarlo, è stata costretta perché sono successe cose gravissime.