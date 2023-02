Fedez, in diretta su Instagram con Trash Italiano, ha sganciato la bomba dopo il bicchieri gate fake della scorsa serata. Il rapper ha apostrofato Anna Oxa come una “maleducata”, raccontando un retroscena.

Fedez contro Anna Oxa a Sanremo 2023: “E’ stata maleducata”

“Oggi è stata veramente maleducata. C’era una scaletta per le prove: lei è arrivata e ha saltato la fila. noi stavamo aspettando da due ore… non è stato un bel comportamento”, ha commentato Fedez durante la diretta social, così come potete vedere a seguire.

Cosa risponderà la staff dell’artista AO? Io sto già tremando…

Ma è stata una delle ultime a provare — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) February 10, 2023