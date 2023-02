Fedez scrive un messaggio per Chiara Ferragni? Spunta una Story ma poi cancella tutto: ecco cosa aveva scritto

Fedez torna sui social dopo giorni di silenzio. Posta una Story su Instagram, crea il panico, la cancella pochi istanti dopo e ricrea il panico. E’ questa l’ultima novità sui Ferragnez e che già fa tremare Twitter, dove il nome di Fedez è schizzato in cima alle ultime tendenze. La frase scritta – e tratta da “Favorisca i sentimenti” – è un messaggio neppure tanto criptico a Chiara Ferragni?

Fedez scrive un messaggio per Chiara Ferragni?

Le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sono esplose subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2023. Si è parlato di presunto divorzio all’orizzonte, di possibili sedute di terapia di coppia. Ma anche di tanto tanto hype, in vista della seconda stagione della serie incentrata proprio sulla loro vita.

I Ferragnez continuano a far parlare, e questo è diventato inevitabile soprattutto dopo il silenzio sospetto da parte di Fedez sui social, dove, come sappiamo bene, è stato finora onnipresente. Ecco perchè il suo ritorno con una Instagram Story non è passato inosservato.

Un messaggio per Chiara Ferragni? Probabile. Ecco il contenuto, breve e chiarissimo (per restare in tema):

Tu la mia calamita, io la tua calamità.

Io a 14 anni dopo che il tipo non mi ha più risposto su Facebook: #ferragnez #fedez #ChiaraFerragni pic.twitter.com/jdEMduqZxg — Elsa (@elsgrr00) February 17, 2023

Poi però, appena pochi istanti dopo è stato rimosso. Come mai? Pentito di una ‘dichiarazione’ così diretta? Chissà… fatto sta che in tanti (me compresa) ormai sono stanchi di tutta questa attenzione mediatica sui Ferragnez.