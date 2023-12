Per Fedez, ieri sera è arrivato il momento di replicare alle numerose accuse ricevute nei giorni scorsi da Morgan, dopo la sua cacciata da X Factor. Gli ha dato del depresso in diretta tv ma ha anche parlato di clientelismo, accusando Fedez di aver collaborato con il leader della band Stunt Pilots, uno dei gruppi di Dargen D’Amico.

Un attacco diretto a Fedez, quello avanzato da Marco Castoldi, ma che non è passato affatto inosservato, tanto che il giudice di X Factor, nel corso della semifinale ha smentito di aver mai conosciuto Zo Vivaldi prima del programma.

Al tempo stesso Fedez ha ammesso che il cantante avrebbe lavorato con Michele Canova, definendo ciò come una cosa abbastanza normale tra artisti: “Se lo conoscessi poi quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conoscesse Anna Castiglia”, ha aggiunto.

Rivolgendosi direttamente a Morgan, Fedez ha poi voluto rivolgergli un ulteriore messaggio:

Se pensa che abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma, dovrebbe dirlo anziché insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le pa**e di dire che ho fatto clientelismo in questo programma. E voglio dire un’altra cosa. Caro Morgan se vuoi essere ribelle e pensi che sia tutto pilotato, lo devi dire dentro il programma. Non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via, che è più semplice. Non voglio dare altre spiegazioni, non sono anti-ribelle né anti-sistema. Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco.