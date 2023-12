Angelica Baraldi, intervistata da Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa di Greta Rossetti e con chi la vedrebbe meglio tra Federico Massaro e Vittorio Menozzi, attuali concorrenti del Grande Fratello.

Greta con me non si è comportata benissimo. Comprendo il suo fastidio perché quando sei fuori ti senti con le mani legate, non riesci a fare niente. Però credo che uno possa dire la propria opinione senza offendere e lei mi ha offesa. Anche il modo che ha avuto quando è entrata per fare il confronto con me…

Mi è sembrato immaturo e infantile. Il comportamento di una ragazza infastidita che però non aveva delle motivazioni vere e proprie. Molto impulsiva. Ho visto che si è ricreduta e lo apprezzo. Non mi è piaciuto neanche come si è comportata in Casa quando c’era Mirko.