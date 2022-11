Per Federico Fashion Style, questo non è un momento semplice sul piano privato. Nelle ultime settimane, infatti, la sua vita di coppia è cambiata totalmente dal momento che la sua compagna Letizia Porcu ha deciso di porre fine alla sua relazione dopo una vita insieme e una figlia di nove anni.

Mentre si trovava nel suo nuovo negozio aperto a Firenze, Federico Fashion Style si è lasciato andare ad un intenso e lungo sfogo social contro l’ex compagna, durante il quale è scoppiato in lacrime (video integrale in apertura).

A risentirne è soprattutto il rapporto tra il parrucchiere dei vip e la figlia Sophie Maelle. Ecco cosa ha detto Federico Lauri nelle sue Instagram Stories tra le lacrime, accusando la sua ex:

Il riferimento sarebbe ai tanti pettegolezzi che si sono rincorsi per anni, secondo i quali Federico avrebbe una doppia vita tenuta più o meno nascosta e che alla lunga avrebbe portato la sua ex alla decisione di interrompere la loro relazione:

La verità lei la sa! Lei ha accettato di rimanere a casa, lei era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto nessuna vita parallela e lei lo sa bene. Vi chiedo di rispettare la mia sofferenza, io non vado a ballare tutte le sere, a farmi vedere felice come fa lei facendomi del male perché lei ha la bambina. Io sono sempre fuori per lavoro, se non fosse così mia figlia starebbe sempre con me! Quando io vado via mia figlia si mette la colla e mi dice: ‘Papà, vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre’. Se c’è un Dio ci sarà giustizia perché io voglio solo l’amore di mia figlia. Nessuno si può permettere di dirmi che devo chiamarla solo alle 7 di mattina!

Poi, Lauri ha svelato un altro retroscena sulla relazione con Letizia, secondo il quale sarebbe già finita da diverso tempo:

Tra me e lei non c’era più amore da tre anni. Lei era consapevole che la nostra storia fosse finita. Noi stavamo insieme per amore di nostra figlia e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente. Poi dopo ti accorgi che le persone che avevi vicino non sono le persone che pensavi di avere vicino. Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita, perché io non credo più nell’amore. L’amore non esiste. Io sto male per mia figlia.