Federica Pellegrini presto mamma? Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la Divina sarebbe incinta per la prima volta, alla soglia dei suoi 35 anni. Dopo il suo ritiro dal mondo del nuoto agonistico ed il matrimonio, la Pellegrini ed il marito Matteo Giunta sarebbero pronti a diventare genitori.

Ma cosa avrebbe scatenato l’indiscrezione rilanciata da Dagospia sulla presunta gravidanza di Federica Pellegrini? Pare che la “prova” sarebbe da ricercare nell’ultimo scatto social della Divina. In merito si legge sul portale:

Da tempo la cronaca rosa nazionale sembra particolarmente interessata alla possibile gravidanza di Federica. Ospite qualche tempo fa di Che tempo che fa, Fabio Fazio domandò quando intendesse metter su famiglia:

È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono.