Ecco chi sono le prime donne della nona edizione di Ciao Darwin, che inizia a far grande baccano su Canale 5 dal 24 novembre 2023: conosciamo meglio Federica Morello e Noemi Pirozzi, new entry del cast.

Chi è Federica Morello, prima donna di Ciao Darwin

Federica Morello, 28 anni, di Sanremo, è l’ex maestra di asilo diventata imprenditrice e fondatrice di un’agenzia di talenti. Ora si prepara a sfoggiare i suoi talenti nel mondo di Ciao Darwin, ballando, sfilando e chi più ne ha più ne metta.

Ha confessato che sono stati loro a contattarla dopo aver sbirciato il suo profilo Instagram. Al primo casting erano in 400, al secondo solo una ventina, e chi l’avrebbe detto che sarebbe diventata una delle protagoniste del caos televisivo?

Federica ha un fidanzato di nome Giovanni Barletta, istruttore di padel.

Chi è Noemi Pirozzi, new entry del cast

Poi c’è Noemi Pirozzi, 21 anni, originaria di Qualiano, Napoli, e vincitrice del titolo di Miss Campania 2022. Ma non finisce qui: è anche una ballerina di talento, modella e, udite udite, ha già vinto i titoli di Miss Sport Givova 2022 e Miss Campania nazionale.

Una vera e propria bomba di energia e bellezza! Se vi state chiedendo come l’hanno scoperta, beh, Miss Italia è stata solo l’inizio. La sua vita è un mix di passione per la danza sin da bambina e sogni di far parte dello scintillante mondo dello spettacolo.

Quindi, segnatevi la data e preparatevi a vedere queste due protagoniste darci dentro in dieci episodi di puro divertimento e follia. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno nel mondo stravagante di Ciao Darwin!