Famosa cantante (che ha vinto un reality) contro il GF Vip e l’Isola: “Ho sempre detto di no, non ci andrei mai…”

Dolcenera, ospite di Bella Ma’ su Rai2, ha svelato che non parteciperebbe mai al GF Vip e neppure all’Isola dei Famosi, svelando anche un retroscena pure su Pechino Express (che avrebbe rifiutato).

Dolcenera contro il GF Vip e l’Isola: “Non ci andrei mai!”

“Io ho detto no. Non ci andrei mai, poi se sei alla frutta o cambi mestiere o non è che…”, ha risposto Dolcenera confidando di avere rifiutato tutti i reality che le hanno proposto nel corso del tempo.

Tuttavia, proprio la cantante nel 2005 ha partecipato (e vinto) alla prima edizione di Music Farm, reality show andato in onda sulla seconda rete di Casa Rai e condotto da Simona Ventura.

La cantante salentina, in più di una occasione, ha quasi rinnegato questa sua avventura TV:

Dopo Music Farm, fu terribile. Ero stata così esposta agli occhi degli altri da non provare più niente nei miei, non scrivevo più una riga. Sospesi il tour. A nessuno fregava più della mia music. – aveva confidato a Vanity Fair – Ero una ragazzina quando vi ho partecipato ed è stato proprio lì che ho rotto con la tv. Dal punto di vista musicale ho un bel ricordo, ma dal punto di vista umano per niente. – confidò a FanPage – Mi sono trovata che non ero pronta come persona, non ero matura, ero una ragazzina e mi sono sentita violentata dalle telecamere. Da lì nasce la mia rottura con la televisione, una rottura che permane.

Dolcenera durante Music Farm ha fatto conoscere al pubblico “Mai più noi due”, una delle sue canzoni più belle (e famose). Nel corso del reality show, inoltre, Francesco Baccini si era letteralmente invaghito per lei (venendo rifiutato clamorosamente e regalando siparietti trash di tutto rispetto).