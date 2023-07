Falò di confronto per Perla e Mirko di Temptation Island. Il fidanzato, dopo l’avvicinamento piuttosto esplicito di lei al single Igor, ha chiesto immediatamente il confronto anticipato.

Falò Mirko e Perla, Temptation Island: la coppia è uscita insieme?

“Ho visto e sentito troppe cose, riassumo il tuo percorso in tre parole: ingrata, superficiale e immatura – ha esordito Mirko -. Siamo venuti qui perché ero un ragazzo apatico, dopo un’ora nel villaggio nessuno pensava che fossi apatico”.

I due hanno rivisto i video in cui erano protagonisti, ma alla fine la risposta alla domanda di Filippo Bisciglia che chiedeva ai due se volessero continuare a stare insieme è stata diversa: “Ho perso tanta stima, ho visto superficialità – ha spiegato Mirko – per me lei oggi non è la persona che può stare vicino a me”.

Perla, invece, non sembrava essere poi così convinta della scelta: “Se lui ha deciso così, sarebbe folle fare il contrario”.

Mirko e Perla dopo il falò ritrovano Greta e Igor

Una volta terminato il falò, Mirko ha trovato Greta ad aspettarlo. La ragazza lo ha abbracciato, chiedendogli come fosse andato l’incontro con Perla: “È andata come era giusto che andasse”, è stata la risposta del ragazzo. I due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Stesso discorso vale per Perla che, subito dopo il falò, ha ricevuto la visita di Igor: “Vorrei approfondire la conoscenza fuori da qui”, ha detto il tentatore. “Anche io”, ha replicato la ragazza.