Falò di confronto per Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island. La fidanzata, dopo l’esplicita richiesta di lui (“Voglio la mia libertà”) ha immediatamente chiesto un confronto faccia a faccia.

Falò Francesca e Manuel, Temptation Island: la coppia è uscita insieme?

Ad aprire le danze ci ha pensato Francesca che dopo aver visto il pinnettu di Manuel ha visto la volontà del suo fidanzato di voler la sua libertà: “Io ho sbagliato a permettergli di fare come voleva…”.

La fidanzata ha scoperto i tradimenti del suo ragazzo direttamente a Temptation Island: “Te ne sei fregato di tutto il dolore che mi avresti potuto arrecare…”, ha continuato lei.

“Io sono venuto qui per prendere una decisione, giusta o sbagliata che sia. Ho avuto empatia con Greta ma non ho fatto niente perché pensavo alla cosa giusta da fare. Con te ho sbagliato ma io ho parlato solo bene di te… con il tuo carattere io andavo via”, ha continuato Manuel.

Il fidanzato ha proseguito:

Ho sbagliato ma non qui. Tu mi hai buttato addosso solo merd*. Io potevo andare oltre e mi sono fermato per te. Perché ti ho lasciata l’ultima volta? Perché volevo stare da solo. Non voglio farti più del male, sono arrivato a questa conclusione… Questa cosa ci ha aiutato tantissimo. Io ho consapevolezza e dispiacere. Tra alcuni mesi e noi ci incontreremo avrai sempre il bene nei miei confronti ed io idem.

Francesca ha aggiunto:

Tu mi hai tolto tutto. Fatti curare perché tu non stai bene… poverino. Mi hai rovinato la vita. Mi lasciavi per andare a scopar* e mi facevi sentire sbagliata. Sono io che ho richiesto il falò, la conclusione è mia. Avevo amore folle ma poi è diventata dipendenza. Io ho capito… Tu saresti dovuto diventare un’altra persona e questo è impossibile. Ora sono arrabbiata e ti voglio bene, non ti vorrei mai perdere come persona nella mia vita ma purtroppo… non è il nostro momento.

Francesca è uscita da sola: “Non è questo l’amore, non è questo ciò che voglio”. Anche Manuel si è trovato d’accordo con la sua ex fidanzata: “Io torno a casa da solo oggi, per il bene mio e suo”.