Come ben sapete, oltre ad una versione estiva di Temptation Island (che si concluderà alla fine del mese di luglio) ci sarà pure quella invernale. Per questo motivo Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi, ha svelato qualche dettaglio.

“Dietro c’è una grande preparazione, il casting inizia a marzo, i provini durano tre mesi, io vedo personalmente tutte le coppie”, svela Raffaella Mennoia intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

Poi parla della sua maestra:

L’autrice si è soffermata anche sugli ascolti TV:

I dati di ascolto non sono mai scontati. Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia.

E sulla scelta delle coppie, quest’anno sono state provinate più di cento:

Circa 120 per arrivare a sceglierne sette. È importante incontrarle e osservarle di persona, perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli altri autori. A volte basta una frase che fa la differenza. Per questo non abbiamo mai mostrato i provini, perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private.

Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Non si vede niente più di un bacio. Nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa. Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno, non va urtata la sensibilità di chi guarda.

Penso che la gente si appassioni a “Temptation” non tanto per vedere le corna, o fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme.