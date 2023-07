Siamo ormai alle battute finali di questa edizione di Temptation Island 2023: questa sera, lunedì 24 luglio, andrà in onda la quinta puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Cosa accadrà? Delle quattro coppie ancora presenti nei villaggi, una deciderà di confrontarsi nel corso del falò anticipato chiesto proprio da una delle fidanzate. Scopriamo le anticipazioni emerse dai vari post pubblicati sui profili social del programma.

Temptation Island, anticipazioni quinta puntata

Le coppie di Temptation Island 2023 sono ormai vicinissime alla loro decisione finale: usciranno insieme o separatamente dai rispettivi villaggi? Di sicuro c’è che un’altra coppia è ormai pronta al confronto anticipato chiesto da una delle fidanzate. Lo ha anticipato proprio il padrone di casa Filippo Bisciglia:

Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato.

Di chi si tratta? Lo scopriremo questa sera, anche se stando alle indiscrezioni si tratterebbe proprio di Perla, alla luce dei comportamenti di Mirko. Proprio questa coppia non mancherà di regalare non pochi colpi di scena. Il ragazzo vedrà un video con protagonista la fidanzata e che lo farà molto arrabbiare tanto da scoppiare in lacrime e perdere il controllo.

Ma anche Perla vedrà un video di Mirko insieme alla single Greta che sarà determinante: tra i due ci sarebbe stato un bacio?

