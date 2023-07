La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera su Canale 5, tra le altre cose ci ha regalato un nuovo colpo di scena da parte di Giuseppe e Gabriela. La coppia, insieme da sette anni, aveva deciso nell’appuntamento precedente di dirsi addio e di uscire separata dal programma. Qualcosa però è accaduto nelle ore successive.

Giuseppe e Gabriela: la tentatrice Roberta lancia la bomba

Dopo aver passato una notte insonne e senza riuscire a mangiare, Giuseppe si sarebbe reso conto dell’importanza della sua fidanzata nella sua vita e del desiderio di raccontarle, finalmente, tutta la verità.

Tornato di nuovo a Temptation Island, il giovane ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter incontrare nuovamente Gabriela durante un nuovo falò. In quella occasione le ha confessato di averla tradita ma di aver compreso di volerla al suo fianco. La ragazza lo ha perdonato ed insieme hanno deciso di ricominciare, lasciandosi tutto alle spalle.

Dopo un primo falò dal quale erano usciti separati, quindi, ieri sera la coppia è uscita insieme ed innamorata. Tuttavia, a gettare la bomba con il rischio di vanificare tutto ma al tempo stesso di lanciare un drama già amatissimo su Twitter è stata la tentatrice Roberta, alla quale Giuseppe si era avvicinato nel corso della sua esperienza a Temptation Island.

La single ha infatti pubblicato su TikTok un video che in tanti avrebbero già preso come una frecciatina a Gabriela, in cui lascia intendere di essere stata contattata da Giuseppe:

Fai la brava amo perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni.

E ad un utente che commentava: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, la tentatrice ha replicato con un “Ben detto!”. Il riferimento in questo caso era forse a Giuseppe?